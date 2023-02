Mobings, dzimumidentitātes jautājumi jeb tas, kas satrauc mūsdienu jaunieti

Labas gribas vadīti vecāki nereti cenšas iedvesmot ar savu pieredzi, tomēr jāatceras, ka daudzi no mums uzauga laikā, kad mentālās veselības problēmas nebija pazīstama tēma un informācija par to arī pavisam savādāka. Laiki ir mainījušies un mūsdienās jauniešus nodarbina tādi jautājumi, kādi nebija aktuāli iepriekšējām paaudzēm, piemēram, mobings un dzimumidentitātes jautājumi, vismaz ne tik plaši kā tagad. Agrāk informācija aprite un pieejamība bija daudz mazāka. Cilvēki nerunāja par to, kā viņi jūtas. Līdz ar to izpratne par aktuālajām tēmām bija daudz šaurāka nekā tā ir tagad. Starp citu, arī tas lielā mērā iezīmē šodienas problēmu – jo tagadnes jaunieši ir dzimuši vecākiem, kuri saņēma citādāku un atšķirīgu audzināšanu. Atļaušos teikt, ka šobrīd, mainoties izpratnei un audzināšanai, arī attieksme pret daudz ko ir savādāka, piemēram tas, ka vardarbība nav pieļaujama.