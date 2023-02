Kā aizkavēt jutīgas ādas priekšlaicīgu novecošanos

Jutīga āda ir realitāte gandrīz 60% cilvēku – to apliecina Francijā veikta pētījuma rezultāti, kurā piedalījās 5000 Francijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 79 gadiem.* Ļoti jutīga āda ir biežāk sastopama cilvēkiem, kas jaunāki par 35 gadiem, kā arī sievietēm. Jutīgas ādas izplatība visā pasaulē gadu no gada turpina pieaugt. Turklāt to ietekmē arī ādas tips un fototips, jutīgas ādas risks lielāks ir cilvēkiem ar novirzēm no ādas normas (īpašiem tiem, kuriem ir sausa āda vai slieksme uz atopiju), tomēr jutīga āda var parādīties arī citiem ādas tipiem. Jutīgai ādai raksturīgais hroniskais iekaisuma process ir viens no ādas priekšlaicīgas novecošanās iemesliem. Kā to aizkavēt?