Kāpēc nederīgos medikamentus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos un ko ar tiem darīt?

Rūpējoties par vidi, ik gadu iedzīvotāji arvien lielāku uzmanību pievērš atkritumu šķirošanai. To apliecina dažādu veikto pētījumu rezultāti. Piemēram, saskaņā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2022. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem atkritumus Latvijā šķiro 79 % iedzīvotāju, kas nozīmē, ka lielākā daļa sabiedrības ir izglītoti par sadzīves atkritumu šķirošanu. Vienlaikus gan kāda cita pētījuma, ko veica Ziemeļvalstu Ministru Padomes birojs un Vides reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SKDS, rezultāti parāda, ka nederīgos medikamentus Latvijā šķiro tikai 13 % iedzīvotāju, kas, iespējams, norāda uz nepietiekamām zināšanām par to, ka nederīgie medikamenti ir bīstamie atkritumi, kurus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, jo tādējādi var tikt nodarīts kaitējums ne tikai videi, bet arī pašiem cilvēkiem.