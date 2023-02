Vai atteikšanās no vīna glāzes, tehnoloģiju detokss arī skaitās gavēnis?

Uztura speciāliste Liene Sondore uzsver – pirms sākat gavēt, vispirms sev ir godīgi jāatbild uz jautājumiem: ko man nozīmē gavēnis? Vai es to saprotu un pieņemu, jo esmu kristietis? Vai man apkārt teju visi gavē un es negribu būt atšķirīgs, tāpēc vismaz pieklājības pēc šogad atteikšos no bulciņām un gaļas? Vai gavēnis man ir nepieciešams tāpēc, ka esmu noguris no ikdienas, man traucē kādi mani ieradumi (piemēram, vīna glāze katru vakaru, saldumi, neveselīgs ēdiens, ilgstošs interneta patēriņš u. tml.)? Tad, kad esi nolēmis, ka ir kaut kas, ko vēlies gavēņa laikā mainīt, un esi to skaidri formulējis (kristiešiem šajā ziņā ir vienkāršāk), pieraksti un atceries: “Es to gribu pats un daru pats priekš sevis!”