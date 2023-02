Kāpēc ir svarīgi parūpēties arī par galvas ādas kopšanu?

Ir vērts atcerēties, ka tie paši ādas kopšanas pamatprincipi, kas tiek ievēroti, rūpējoties par ķermeņa ādu, attiecas arī uz galvas ādas kopšanu, proti, to nepieciešams attīrīt no atmirušajām ādas šūnām, regulāri mitrināt, kā arī vēlams regulāri veikt galvas ādas masāžas.

Galvas ādas masāža

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot un uzturēt veselīgu galvas ādas stāvokli, ir regulāra galvas ādas masāža. To var veikt gan mājas apstākļos, ar pirkstu galiem maigi masējot galvas ādu ar apļveida kustībām, gan arī dodoties pie sertificēta speciālista. Galvas ādas masāžai ir vairāki pozitīvi aspekti – tā ir nomierinoša un relaksējoša, tā palīdz uzlabot asinsriti galvas ādā un stimulēt matu folikulus. Svarīgi atcerēties, ka galvas ādas masāža rezultātus dos tikai tad, ja tā tiek veikta regulāri un tiek iekļauta ikdienas matu kopšanas rutīnā. Veicot to regulāri, tiek palielinātas arī matu folikulu šūnas, kas palīdz matiem augt biezākiem un veselīgākiem. Tāpat tiek uzlabota asinsrite, kas palīdz apgādāt matu folikulus un galvas ādu ar skābekli, kā rezultātā veidojas labvēlīgāka vide spēcīgāku, biezāku matu augšanai. Papildus ieteicams masāžu apvienot ar līdzekļiem, kas palīdz mitrināt un apgādāt galvas ādu ar nepieciešamajiem vitamīniem.