Kaitinošās blaugznas: rīcības plāns problēmas novēršanai

Arī ārsti pasaulē to atklāja vien astoņdesmitajos gados. Tā 1984. gadā izdevumā “British Journal of Dermatology” pirmo reizi tika publicēts raksts, kurā teikts, ka blaugznas var izraisīt šī sēnīte. Plašāk par to tika runāts 1987. gada Pasaules dermatologu kongresā Berlīnē. Ar to brīdi sākās arī zinātniski pamatota blaugznu ārstēšana.