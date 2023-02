Latvijai un citām NATO dalībvalstīm turpinās pieaugt apdraudējums no Baltkrievijas, secina SAB

Rezultātā līdz pat 60% no Baltkrievijas ārējā valsts parāda ir aizņēmumi no Krievijas vai ar to saistītām struktūrām, piemēram, Eirāzijas Attīstības bankas. Baltkrievijas atbalsts Krievijas iebrukumam Ukrainā ir vēl vairāk izolējis Baltkrieviju no pārējās pasaules, atstājot Krieviju kā praktiski vienīgo garantu Lukašenko režīma izdzīvošanai.