Aptauja: Gandrīz pusei Latvijas iedzīvotāju trūkst brīvo līdzekļu uzkrājumu veidošanai

Vislielākais brīvo līdzekļu trūkums patlaban vērojams iedzīvotājiem vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem - 53% no viņiem norāda, ka pēc ikmēneša pamatvajadzību segšanas nekas nepaliek pāri, bet vismazāk šī problēma skar cilvēkus vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 30%.