KNAB kriminālprocesos pērn arestēti finanšu līdzekļi gandrīz 26,6 miljonu eiro apmērā

Pērn birojs sācis 32 kriminālprocesus, no tiem desmit tika sākti pēc operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas, četri izdalīti no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem un pārējie - no citiem informācijas avotiem. Pārskata periodā izbeigti desmit biroja lietvedībā esošie kriminālprocesi.