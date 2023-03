7 vienkārši paņēmieni, kā paātrināt matu augšanu

Liec lietā matu masku

Guli uz satīna spilvendrānas

Ja līdz šim pierasts gulēt uz kokvilnas spilvendrānas, būtu ieteicams to nomainīt pret satīna spilvendrānu. Tā ir mīkstāka un zīdaini gluda, un tas nozīmē, ka naktsmiera laikā mati mazāk cietīs no berzēšanās pret audumu, un tu pamodīsies mazāk izspūrusi nekā parasti. Starp citu, ja mēdz saņemt matus mezglā vai astē, izmantojot matu gumiju, arī tad ieteicamākā izvēle būs ar satīna audumu apvilkta gumija, kas mazāk traumēs matus.

Pārskati ēdienkarti

Biotīns, selēns, cinks un varš - ar šo vitamīnu atbalstu tavi mati tiks stiprināti, augs garāki un stiprāki. Lielisks matu stiprināšanas un augšanas stimulēšanai ir silīcijs, jo tas uzlabo kolagēna sintēzi, rezultātā stiprinot matus, savukārt C vitamīns nodrošina, lai asinsvadu sieniņas būtu stipras un elastīgas. Līdz ar to uzlabojas matu šūnu un galvas ādas apasiņošana. Saņemot pietiekamu daudzumu šo vitamīnu un uzturvielu, var uzlaboties matu veselība un to izskats, tādēļ izvēlies minerālvielām bagātus pārtikas produktus: