Par metamfetamīna nelikumīgu apriti diviem vīriešiem piespriež piecus un sešus gadus cietumā

Lietā pie kriminālatbildības saukti divi vīrieši par to, ka viņi neatļauti iegādājās, glabāja, pārvadāja un realizēja narkotiskās vielas lielā apmērā.

Vienam no apsūdzētajiem tiesa piesprieda brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un 15 dienām un probācijas uzraudzību uz vienu gadu. Otram apsūdzētajam tiesa piesprieda brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem un probācijas uzraudzību uz trim gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz diviem mēnešiem un 14 dienām.

Viens no apsūdzētajiem vīriešiem 2021.gada novembrī Rīgā neatļauti iegādājās vairāk nekā 8,6 gramus metamfetamīna, kas ir aizliegta, sevišķi bīstama narkotiskā viela. Tās nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību. Apsūdzētais to tālāk pārveda uz Kuldīgas novadu un nodeva otram lietā apsūdzētajam vīrietim, kurš savukārt 0,47 gramus metamfetamīna realizēja speciālā izmeklēšanas eksperimenta veicējam un pārējo daļu glabāja savā dzīvesvietā, līdz to atrada un izņēma Valsts policijas darbinieki.