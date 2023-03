VIDEO ⟩ Šoferis apgalvo, ka sadursmi nav izraisījis, aculieciniece apgalvo pretējo. Kam ir taisnība?

No Rīgas pilsētas tiesas sprieduma: "Aculieciniece liecībā, ko sniedza notikum vietā, norāda, ka redzēja, kā minivena tipa vadītājs (aptuveni 50 līdz 65 gadus vecs vīrietis ar bārdu), veicot apgriešanās manevru, uzbrauca stāvēšanai novietotam "Volvo", pēc kā, neapstājoties un neizkāpjot no automobiļa, aizbrauca no notikuma vietas."