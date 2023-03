Pavasara detokss matiem: kā “atdzīvināt” ziemā cietušo galvasrotu

Pavasarī ir ierasts atbrīvoties no visa liekā. Parasti to īstenojam, veicot mājokļa ģenerālo tīrīšanu un mainot ēdienkarti, bet reti kurš iedomājas pārskatīt arī savus matu kopšanas paradumus. Un žēl, ka tā, jo skaists un ziedošs koptēls nav iespējams, ja to bojā nespodrs, neveselīgs matu ērkulis. Lai tu varētu “atdzīvināt” ziemā cietušo galvasrotu, piedāvājam rīcības plānu matu detoksam un četras mājas apstākļos vienkārši īstenojamas receptes.