Vai Facebook cenzē Ukrainu atbalstošus ierakstus?

Moderatoru darba uzraudzība

Gan no abu intervēto, gan FB rakstiskās atbildes izriet, ka moderatoru darbu katru nedēļu izvērtē iekšējie auditori. Turklāt noteikta daļa ierakstu vienlaikus nonāk pie vairākiem moderatoriem. Ja vairākums no tiem pieņems vienu lēmumu, bet atsevišķs darbinieks citu, auditors izvērtē, kāpēc tā noticis. Iespējams, pat lemj par papildu mācībām konkrētajam moderatoram.

Abi intervētie avoti neatkarīgi viens no otra norādīja, ka šajā gadījumā var saskatīt agresijas (bullying) pazīmes, bet komentāru, iespējams, dzēstu, ja par to ziņotu pats Dombrava. Draudu tur neesot, jo, lai arī tā varētu šķist lasītājam no malas, tie ir pārāk slēpti. «Šis varētu būt gadījums, kur moderatoru viedokļi dalās pusi uz pusi,» secināja viens no avotiem un piebilda: «Es šo komentāru dzēstu.»