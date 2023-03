Kāpēc ziemā jārūpējas par redzi un kā to darīt?

Luteīns ir viens no 600 dabā sastopamajiem karotinoīdiem. Luteīns netiek sintezēts cilvēka organismā, to sintezē tikai augi.

Luteīns ir spēcīgs antioksidants, kas aizsargā tīklenes centrālo daļu, ko sauc par makulu, no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes un filtrē zilo gaismu acīs, kas var bojāt makulu, tīkleni un lēcu. Luteīna galvenā funkcija ir absorbēt gaismas starus un aizsargāt pret pārmērīgu saules iedarbību, īpaši no intensīvākajiem un kaitīgākajiem ultravioletajiem stariem – zilajiem un violetajiem. Luteīns palīdz uzlabot redzes asumu un detaļu saskatīšanu, stiprina aizsardzību pret brīvajiem radikāļiem, kas veidojas tiešā gaismā. Tātad, lai stiprinātu tīkleni, kas ir atbildīga par acu pielāgošanos gaismai un tumsai, ir nepieciešams lietot luteīnu saturošus produktus. Luteīns ir atrodams oranžajā paprikā un burkānos, hurmā, brokolī, spinātos. Tiek lēsts, ka no pārtikas cilvēki saņem tikai 1,5 mg luteīna. Aizsardzības efekts izpaužas, lietojot vismaz 6 mg. Klīnisko pētījumu gaitā tika konstatēts, ka lielāks iegūtā luteīna daudzums (30 mg dienā) izraisa lielāku tā koncentrāciju organismā un vienlaikus arī makulā, tāpēc, rūpējoties par redzes veselību, ieteicams luteīnu uzņemt papildus arī profilaktiskos nolūkos. Nepietiekams luteīna daudzums makulā ir viens no faktoriem ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas attīstībā un, iespējams, viens no akluma cēloņiem.