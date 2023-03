Ceturtdien pie kriminālprocesa tikuši deviņi dzērājšoferi

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 131 ceļu satiksmes negadījums, 11 no kuriem bijuši kopā arī 13 cietušie. Avārijās cietušo starpā bija arī divi gājēji.

Par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem ceturtdien noformēti 499 administratīvā pārkāpuma protokoli, un katrs ceturtais no tiem bija par pārāk ātru braukšanu.

Pret diviem autovadītājiem sākts administratīvā pārkāpuma process, savukārt deviņi tikuši pie kriminālprocesa, turklāt diviem no viņiem būs jāšķiras no sava transportlīdzekļa, bet no septiņiem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība. Kriminālprocess sākts pret septiņiem dzērājšoferiem, kuri braukuši vismaz 1,5 promiļu reibumā, kā arī diviem šoferiem, kuri sēdušies pie stūres narkotisko vielu iespaidā.