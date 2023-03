Rīgā notiks Sieviešu solidaritātes gājiens

Vardarbībai ir daudz un dažādas sejas. Tā noris tepat, mums blakus, dažreiz pat mūsu mājās, taču mēs to izvēlamies nepazīt. No vardarbības ģimenē cieš katra trešā sieviete. Katra piektā sieviete ir cietusi no bijušo partneru vajāšanas. Vairāk nekā puse sieviešu ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos. Mēs slēpjam piedzīvoto, jo mums ir kauns un mēs par to jūtamies vainīgas. Mēs pārmetam sievietēm, kas cieš no vardarbības, jo vardarbīgais vīrietis ir bijusi viņu izvēle. Policija joprojām nesaskata iespēju sodīt personas, kas sabiedriskajā transportā apgrābsta gados jaunas sievietes un meitenes. Joprojām esam arī starp 6 ES valstīm, kas nav ratificējušas Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas Konvenciju - un tas ir steidzami jāmaina.