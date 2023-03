Taupīt elektrību, taupot siltumu. Kur mājoklī var pazust siltums?

Vai mājokļa siltumizolācija pilda savas funkcijas?

Latvijas ziemu dēļ mājoklis nav iedomājams bez siltumizolācijas. Sienas, griesti, grīda ir svarīgas vietas, kurās var pazust vislielākais daudzums siltuma. Neizolētas sienas ne tikai viegli ievada, bet arī izvada siltumu mājoklī, un to ir vienkārši konstatēt. Ja vasarā telpa ātri uzkarst un rodas grūtības naktī gulēt, savukārt ziemā, pieliekot roku pie sienas, jūtams aukstums, tas liecina par sliktu siltumizolāciju.

Viens no vizuāliem brīdinājumiem ziemā ir lāstekas, kas liecina, ka nepieciešams uzlabot jumta un bēniņu siltumizolāciju.

Bēniņu siltināšana ir viens no efektīvākajiem siltuma taupības pasākumiem.

Siltuma zagļi – logi un durvis

Nākamā populārākā vieta siltuma zudumiem ir logi un durvis, un tos iespējams pārbaudīt, starp logu vai durvīm un to rāmi ieliekot papīra strēmeli. Ja to var viegli izvilkt, tikpat viegli siltums plūst ārā, bet aukstums – iekšā. Kā to risināt?