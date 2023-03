Video ⟩ Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs tiek izsmiets konferences laikā Indijā

Deli notikušās konferences "Raisina Dialogue" dalībnieki ar izsmieklu uztvēra Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova paziņojumu par to, ka Krievijas karš Ukrainā esot sākts "pret Krievijas gribu un tieši Krievija vēlas to apturēt". Video no konferences publicēja Amerikas Savienoto Valstu laikraksts "The Washington Post".