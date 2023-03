Pētījums: Latvijā 16% mājokļu nav dūmu detektoru

Lai arī jau trīs gadus atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām katrā mājoklī obligāti ir jābūt uzstādītam un aktīvam vismaz vienam dūmu detektoram, vēl joprojām 16% Latvijas mājokļu nav ar to aprīkoti, noskaidrots risku apdrošinātāja "If P&C Insurance" ("If") Latvijas filiāles veiktajā pētījumā.