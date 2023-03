Lietuvā notiek pašvaldību vēlēšanas

Viļņā uz mēra amatu ir 16 kandidāti. Aptaujas liecina, ka reālākie pretendenti uz iekļūšanu vēlēšanu otrajā kārtā pēc divām nedēļām ir bijušais mērs Artūrs Zuoks no populistiskās partijas "Brīvība un taisnīgums", pašreizējais vicemērs Valds Benkunsks no konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" un neatkarīgais parlamenta deputāts Mīkols Majausks. Pašreizējais mērs Remiģijs Šimašus no liberālās Brīvības partijas uz pārvēlēšanu nekandidē.