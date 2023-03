Kurai horoskopa zīmei laimēsies šonedēļ?

Lai dejotu valsi, vajag divus – turklāt liela nozīme saskaņai un saspēlei. Tas pats attiecas arī uz sadarbību lietišķā jomā. Patlaban ir sekmīgs laiks, lai atrastu kādu uzticamu sadarbības partneri, un atteiktos no saistībām, kas nav devušas vēlamos rezultātus. Galva pilna ar idejām un vajag līdzās kādu, kurš ir gatavs darboties komandā un nebīstas no jauniem izaicinājumiem. Kārtojot lietišķos jautājumus, esi gan vērīgs, jo var nākties saskarties ar kādu ne visai godīgu rīcību. Brīvdienās ļaujies dzīves baudīšanai, laiskam dienu ritmam un dari tikai to, ko patiešām kāro sirds.