Pirmdienas rītā visā Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Tūjai, pa Vidzemes un Valmieras šosejām visā to garumā, pa Rīgas apvedceļu, Bauskas šosejas posmā no Grenctāles līdz Iecavai, Jelgavas šosejas posmā no Elejas līdz Olainei, Liepājas šosejas posmā no Liepājas līdz Skrundai, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Ventspilij un pa Liepājas- Rucavas ceļu.