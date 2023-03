Lietuvas pašvaldību vēlēšanās vadībā izvirzās sociāldemokrāti

Svētdien tika vēlētas 60 pašvaldības un to vadītāji, un 26 no pašvaldībām mērs ievēlēts pirmajā kārtā, savukārt 34 pašvaldībās neviens no kandidātiem neieguva vairāk nekā puses vēlētāju atbalsta un divi visvairāk balsu ieguvušie kandidāti par mēra krēslu sacentīsies otrajā kārtā 18.martā.