Skatīsies porno, paliksi stulbs! Pētām, vai tā ir patiesība...

“Atteikties no porno ir ļoti grūti, ja tā patēriņš kļuvis problemātisks, bet cerība ir. Cilvēkiem, kuri no tā ārstējas, pēc dažu mēnešu atturēšanās no pornogrāfijas šīs izmaiņas smadzenēs sāk izzust. Tās ir īstas pārmaiņas smadzenēs, normālu funkciju atjaunošanās,” skaidro profesors Gola.