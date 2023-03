FDD arī publicēja video ar asiņainiem ķermeņiem un vēlāk nosauca bojā gājušo vārdus - it kā Ukrainas brīvprātīgo bataljona "Brālība" kaujiniekus, kas formāli nav saistīti ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Kuzņecs, atsaucoties uz "The Insider", raksta, ka žurnālisti video pamanījuši daudzas dīvainības un nekonsekvences - piemēram, vienam no nogalinātajiem "diversantiem", kuram bija jāmēro kilometri pa nelīdzenu reljefu, bija pilnīgi tīras zābaku zoles. Turklāt "Brālības" bataljons iepriekš nebija pazīstams kā vienība, kas piedalās operācijās aiz frontes līnijas.

Jāteic, ka, pārlūkojot ārvalstu presi, kas vēsta par notikumiem Brjanskā, piemēram, "The New York Times", "The Wall Street Journal", "The Guardian", redzams, ka neviens no tiem nesteidz notikušajā vainot Ukrainu un saistīt "Krievijas brīvprātīgo korpusu" ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tā vietā dominē divas citas versijas - krievu partizānu aktivitātes un FDD provokācija.