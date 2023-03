Video ⟩ Elektroskrejriteņu piekritējiem, iespējams, būs jāievēro stingrāki noteikumi

Viens no ''mīļākajiem'' dzērājšoferu transporta veidiem ir elektroskrejriteņi. Viegli pieejami un grūti kontrolējami. Satiksmes ministrijā (SM) pauda, ka pienācis laiks to mainīt un cer, ka lielāka atbildība gan to īpašniekiem, gan vadītājiem būs šovasar, vēsta LTV.