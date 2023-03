Diskusija ⟩ E-cigaretes: par vai pret?

Pēdējā laikā arvien karstākas diskusijas saistītas ar e-cigaretēm. Kamēr nereti tiek izmantots lozungs, ka e-cigaretes palīdz atbrīvoties no tabakas cigarešu atkarības, tikpat bieži izskan arī pretargumenti, ka tās ir kā sērga skolās un jauniešu vidū vai vienkārši vienas atkarības nomaiņa ar citu. Ilgtermiņa sekas e-cigarešu lietošanai joprojām nav zināmas, tomēr arvien skaļāk skan mudinājumi aizliegt to tirgošanu. Arī Latvijā šis jautājums pēdējos mēnešos kļuvis īpaši aktuāls. Vai e-cigaretes ir labāka alternatīva parastajiem tabakas izstrādājumiem un vai e-cigarešu smēķēšana var palīdzēt atbrīvoties no atkarības?