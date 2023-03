Rēzeknes un Ludzas apkārtnē trešdienas rītā - īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi

Sniega un stiprā vēja dēļ īpaši apgrūtināta braukšana šorīt ir autoceļa Jēkabpils- Rēzekne- Terehova posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, autoceļa Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils posmā no Rušeņicas līdz Grebņevai, kā arī pa reģionālajiem ceļiem Ludzas un Rēzeknes apkārtnēs.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi šorīt ir pa Tallinas šoseju, Vidzemes šosejas posmos no Rīgas līdz Vangažiem un no Līgatnes līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Valkai, pa Rīgas apvedceļu, kā arī pa Bauskas, Jelgavas, Liepājas un Ventspils šosejām visā to garumā.