Latvijā, ja vīrietis nopelna 1 eiro, sieviete - 85 centus

Atalgojuma plaisa (no angļu valodas - pay gap) ir pasaulē pieņemts standarts, kā salīdzina darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. To aprēķina kā starpību starp vīriešu un sieviešu vidējo bruto izpeļņu stundā.

Neskatoties uz to, ka sievietēm nereti ir augstāka izglītība un kvalifikācija, viņas strādā zemāk atalgotu darbu un daudz biežāk pilda pienākumus, kas vispār netiek atalgoti, - veic mājas darbus, aprūpē bērnus, nereti arī vecākus. Pastāv augsti atalgoti “vīriešu” amati, piemēram, tehnoloģiju jomā, un zemu atalgoti “sieviešu” amati - izglītībā un sociālajā sfērā. Arī biznesā sievietes mazāk ieņem vadošos amatus, piemēram, “Lursoft” dati liecina, ka no Top 500 uzņēmumiem vien aptuveni ceturtā daļa no valdes locekļiem ir sievietes.