Ideja brīvdienām: Geladu zīmēšanas darbnīca Rīgas zoo

11. un 12. martā zoodārza apmeklētāji aicināti piedalīties zīmēšanas darbnīcā gleznotājas Ilzes Raudiņas vadībā. No plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00 Abinieku zālē gaidīsim gan mazus, gan lielus interesentus, lai soli pa solim mācītos, kā uzzīmēt geladu. Uzzīmē zīmējumu, atnes to parādīt geladām, un varbūt tieši tu iedvesmosi tos jaunradei!

Geladas savvaļā sastopami tikai Etiopijas augstienēs. Lai gan tie netiek uzskatīti par apdraudētiem, tomēr to skaits krītas cilvēku darbības dēļ – to dabiskās teritorijas arvien vairāk tiek pārveidotas par lauksaimniecības vai lopkopības zemēm. Lai problēmu risinātu, pirms izmaiņas kļuvušas neatgriezeniskas, tiek īstenoti dažādi sugu aizsardzības projekti. Sugai izveidota arī Eiropas ex situ programma (EEP – EAZA Ex-situ Programme), ko koordinē Reines zoodārzs Vācijā.