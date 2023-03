Pieci veidi, kā pavairot telpaugus pašu spēkiem

Telpās ļoti iemīļota ir ložņājošo tropu augu audzēšana. Liellapu monstera aug no viena stumbra. Lai to pavairotu, tai jānogriež galotne ar divu lapu mezglu un saknes dzinumu – brūno gaisa saknes izvirzījumu, no kura veidosies jaunā sakņu sistēma. Spraudeni var apsakņot, liekot ūdens traukā. Kad izveidojušās saknes, kas attiecīgā izmēra augu var noturēt augsnē, to var stādīt puķpodā. Monsteru var izaudzēt arī no stumbra spraudeņa, kuram ir gaisa saknes izvirzījums. Šādā pašā veidā var pavairot citus ložņājošos telpaugus (zelta scindapsis, pothos), kuriem lapas pretēja pusē pie stumbra ir redzams “snaudošais” saknes dzinums, kas potenciāli ir gatavs veidoties par jaunu sakņu sistēmu.