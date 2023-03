VIDEO ⟩ Kā norakstīt auto lūžņos?

Pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, autovadītājs zaudē iespējas ar to piedalīties ceļu satiksmē. Par to izdara atzīmi Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā. Lai ar transportlīdzekli, kura reģistrācija ir pārtraukta uz laiku, atkal piedalītos ceļu satiksmē, tas jāatjauno uzskaitē.