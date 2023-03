Gruzijas parlaments pārtrauc izskatīt likumprojektu par "ārvalstu aģentiem"

Likumprojekts paredzēja iekļaut "ārvalstu aģentu" sarakstā nevalstiskās organizācijas (NVO) un medijus, kas, neskaitot ieņēmumus no reklāmām, vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Par atteikšanos no reģistrēšanās "ārvalstu aģentu" reģistrā bija paredzēts uzlikt 25 000 laru (8800 eiro) lielu sodanaudu.