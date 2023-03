Gruzijas parlamentā atsaukts likumprojekts par "ārvalstu aģentiem"

Kā skaidrots dokumentā, sagatavotais likumprojekts par "ārvalstu aģentiem" sabiedrībā izsauca šķelšanos "melu mašīnas" dēļ. Likumprojekts sabiedrībai pozicionēts kā atkāpšanās no Eiropas kursa, norādīja deputāti.

Rustaveli prospektā aktīvisti sāka no soliņiem un citiem materiāliem sliet barikādes, vēstīja medijs "Paper Kartuli".

Likumprojekts paredz iekļaut "ārvalstu aģentu" sarakstā nevalstiskās organizācijas (NVO) un medijus, kas, neskaitot ieņēmumus no reklāmām, vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Par atteikšanos no reģistrēšanās "ārvalstu aģentu" reģistrā varēs uzlikt 25 000 laru (8800 eiro) lielu sodanaudu.