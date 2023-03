"Kas jāpārvar, lai glābtu dzīvību." NMPD dalās ar stāstu, kas aizskustina

Sapratām, ka pēc iespējas ātrāk viņš jānogādā stacionārā, lai sniegtu visu nepieciešamo palīdzību un viņu glābtu. Kā droši un saudzīgi ar nestuvēm pār pļavu un sniega vāliem aizgādāt pacientu? Turklāt, ja viņš saslēgts vados, ik sekundi mediķiem monitorējot sirdsdarbību un nodrošinot elpināšanu no vairākus kilogramus smagā skābekļa balona, kas paņemts līdzi, jau zinot, ka noderēs. Līdz mediķu auto atkal puskilometrs. Neiedomājami sarežģīti laikapstākļi un situācija, tādēļ, kā vienmēr šādos brīžos, palīgā tiek saukti kolēģi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)," stāsta NMPD.

"Viņi ierodas nekavējoties, kā allaž, kad to lūdzam, jo īpaši ārkārtas situācijās, kad paši nevaram tikt galā – vairāk atbalsta un jaudīgāki auto. Vīri no VUGD nes nestuves, kamēr mūsu mediķi paralēli cīnās par kunga dzīvību.

smagais sniegs rada jaunus šķēršļus. Esam iestiguši, mūsu uzticamais NMPD spēkrats ar četru riteņu piedziņu šoreiz nekustas no vietas. Kolēģi no VUGD reaģē ātri, un sākas mediķu brigādes auto glābšanas misija. Vispirms ar trosi, kas neveiksmīgi pārplīst uz pusēm, līdz beidzot ar lāpstām, pār plecu metot smagos sniega blāķus un stumjot brigādes auto ārā no sniega ar savu fizisko spēku. Šķiet, ka tas bija viens acumirklis, līdz mediķu auto tika atbrīvots no sniega kupenas un beidzot varējām doties uz stacionāru.