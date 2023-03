Kurai horoskopa zīmei šonedēļ spīd laime?

Čaklam cilvēkam daudz pienākumu... Un tu par to tikai priecāsies, jo darbs ir „dzīves sāls”. Pats būsi gandarīts par rezultātu, un kolēģi vai darījumu partneri arī. Var rasties vēlme uzņemties vēl kaut ko papildus, bet to gan nevajadzētu – kas par daudz, tas par skādi. Ja nebūs atelpas brīžu un laiks pašam sev, ir izdegšanas riski. Tāpēc līdzsvaro darbus ar atpūtu. Kaut vai pusdienas laikā izej pastaigā, vakarā izskrien krosiņu, nesteidzīgi pavakariņo omulīgā kafejnīcā un palutini sevi ar to, ko sirds kāro. Dažādi interesanti notikumi iespējami privātajā dzīvē - kaislību vērpetes un romantiski piedzīvojumi.