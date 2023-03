Iekšdedzes dzinēju aizliegšana ES, vairākas valstis pretojas. Eksperte komentē situāciju

Daina Kantāne, AVIS pilna servisa līzinga departamenta vadītāja, pauda viedokli: ņemot vērā, ka vairākas valstis, tai skaitā Vācija , paudušas iebildumus pret iekšdedzes dzinēju aizliegšanu, tiek apdraudēta Eiropas Parlamenta un Eiropadomes vienošanās par iekšdedzes dzinēju aizliegšanu Eiropas Savienībā no 2035. gada. Lai arī vienošanās tika panākta pērnā gada oktobrī, līdz oficiālai likuma pieņemšanai jāveic konkrēti soļi. Viens no šiem soļiem bija marta sākumā plānotais Eiropas Savienības valstu balsojums, lai apstiprinātu attiecīgo aizliegumu, taču pagaidām tas tika atlikts.

Vācija cīnās par to, lai no aizlieguma tiktu izslēgti automobiļi, kas darbojas ar sintētisko degvielu, piemēram, biodegvielu un biometānu. Tādējādi Vācijas transporta un digitālās infrastruktūras ministrs vērš uzmanību, ka Eiropas Komisija nav publiskojusi papildu likumprojektu attiecībā uz to, kā pēc 2035. gada varēs reģistrēt jaunus automobiļus, kurus darbina ar klimatneitrālām degvielām.