Ministrija ētikas normu pārkāpumus bāriņtiesu darbā sauc par nepieņemamiem

Tiesībsargs bieži saņemot iedzīvotāju sūdzības par to, cik nepieklājīgi un necienīgi pret viņiem ir izturējušies bāriņtiesu darbinieki, un to apliecinot videomateriāli un audio ieraksti no bāriņtiesu sēdēm. Tiesībsarga ieskatā, tas, ka cilvēkiem nav informācijas par iespējām un veidiem, kā šādos gadījumos aizsargāt savas tiesības, norāda uz sliktu pārvaldību bāriņtiesu darbā.