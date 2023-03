Video ⟩ Aiz priekškara: ASV drona notriekšana pārņēmusi Kremļa ideologu prātus

Tajā pašā laikā visu pārējo nedēļu līdz Hāgas lēmumam "kremlinu" runātais atstāja iespaidu, ka krievi baidās no ukraiņu pretuzbrukuma. Protams, skaļi neviens to neatzina, taču pietika jau ar tādiem izteikumiem kā "mēs nedrīkstam nenovērtēt ienaidnieka spējas", "būtu tuvredzīgi pretinieku nomētāt ar cepurēm", atkal izskanēja vaimanas par Rietumu ieroču piegādēm, īpaši tika atzīmēts, ka "ļoti nepatīkama" būtu Ukrainas aviācijas papildināšana ar Rietumu tehniku. Tāpat kādreizējo nicīgo toni ir nomainījis satraukums par ukraiņu karavīru apmācīšanu Rietumvalstīs.

Lai gan ziņojumos no frontes "vojenkori" joprojām slavē krievu armijas kaujas spējas un karavīru it kā augsto motivāciju, mazumā ir gājuši vēl pavisam nesenie stāsti, ka ukraiņu armijas resursi ir teju izsīkuši. Tā vietā tiek stāstīts, ka gaidāms ukraiņu pretuzbrukums, kuram krievu armija ļoti gatavojas. Zīmīgi, ka viena no galvenajām propagandistēm Olga Skabejeva vairākkārtīgi optimistiskākiem runātājiem steidza atgādināt, lai neaizmirst Harkivas un Hersonas mācības.