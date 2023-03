Rajevskis: Valdība pierādījusi, ka tā spēj veiksmīgi strādāt arī ar nelielu vairākumu

"No tā izriet visas pārējās problēmas. Ja nav ekonomikas, kas ražo nodokļus, nav naudas, ko tērēt nedz veselībai, nedz izglītībai, nedz arī kam citam. Jauno nodokļu ieviešana būs nākamais pārbaudījums. Mēs redzam finanšu ministra pārdomas, ka vajag palielināt daļu no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas būtu pārdalāmi, no, piemēram, 30% uz 33%, bet to bez jaunu nodokļu ieviešanas nav iespējams izdarīt," sacīja Rajevskis.