Nedēļas nogalē Tukumā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Īpaši apgrūtināta satiksme būs sestdien, 25. martā, no plkst. 8 līdz plkst. 9 un no plkst. 13 līdz plkst. 14 pie Tukuma pilsētas Kultūras nama. Pašvaldība aicina iebraukšanai pilsētā izvēlēties citas ielas.

"Tukums Cup" ir vienas no lielākajām starptautiskām mūsdienu deju sacensībām Latvijā, kuras apvieno vairākus deju stilus, sākot no klasiskās dejas līdz pat breikam. Konkursā piedalās dejotāji no visas Latvijas un ārvalstīm.