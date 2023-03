FOTO ⟩ Jau aprīlī ierūksies izstāde "Auto 2023" Ķīpsalā

"Auto mehānika" – no riepām līdz profesionālajām servisa iekārtām

Sadaļā "Auto mehānika" būs aktuālākais nozares piedāvājums – riepas, diski, autoapkopes līdzekļi, pretkorozijas apstrādes iespējas, iekārtas un tehnika autoveikaliem, automazgātavām un servisiem. Būs plašs piedāvājums no tādiem zīmoliem kā "Eleport", "Wurth", "Josam", "Standox", "Meguiars", "Kurbads", "Krown", "Radex Europe", "Baltyre", "AN Riepas Diski", "Rags", "Apex Motors", "Animo", "Signeda" u.c. Pēc ilgāka pārtraukuma atkal izstādē būs jaunumi no "Getz Nordic" un "Rohe Latvijā". Vēl interesenti varēs satikt izstādes atbalstītāja – autoservisu meklēšanas platformas "Motointegrator.lv" pārstāvjus un uzzināt vairāk par šo noderīgo datubāzi.