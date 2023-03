7 efektīvi paņēmieni, kā mazināt satraukumu par ērču pārnēsātām kaitēm

Lai gan vakcinēties pret ērču encefalītu var visu gadu, vislabāk to darīt rudenī, ziemā vai agrā pavasarī. “Jo savlaicīgāk tas tiks darīts, jo lielāka iespēja, ka līdz sezonai, kad ērces kļūs īpaši aktīvas, organismā jau būs izveidojies pietiekami liels antivielu daudzums. Tas ir būtiski, jo iespēja inficēties ar ērču encefalītu mūsu platuma grādos ir augsta, slimība var noritēt smagi un izraisīt nopietnus veselības bojājumus,” teic Apotheka farmaceite Alīna Fleišmane. Lai imunitāte pret ērču encefalītu izveidotos stabila un noturīga, nepieciešams saņemt trīs vakcīnas: pirmā vakcīna, tad pēc 1-2 mēnešiem vakcīnas otrā deva un pēc gada – revakcinācija. Pirmreizējai vakcinācijai iesaka izvēlēties viena un tā paša ražotāja vakcīnu, bet revakcinācijai pieļaujams izmantot arī citas firmas ražoto vakcīnu. “Ideālā gadījumā pirmās divas vakcīnu devas jāsaņem līdz marta, aprīļa mēnesim. Taču, protams, arī tad, ja par vakcinēšanos cilvēks atceras īsi pirms sezonas sākuma, kad zāle jau lekni zaļo, arī tad vēl nav par vēlu potēties. Arī tad var vakcinēties pēc paātrinātās shēmas, un jau pāris nedēļu laikā pēc vakcīnas saņemšanas organismā būs izveidojies neliels daudzums antivielu,” uzsver Apotheka farmaceite Alīna Fleišmane.

Ērču atbaidīšanai var izmantot aerosolus, ko izmanto insektu atbaidīšanai. To ieteicams izsmidzināt uz apģērba un vietās, ko apģērbs nesedz (kakls, delnas locītavas). Šo aerosolu sastāvā parasti ir citriodiols (citronu eikalipta ekstrakts) dažādās koncentrācijās, kas ar savu smaržu atbaida ērces.

Ērcēm ir termoreceptori, ar kuriem tās uztver siltumu. Sajūtot tuvumā siltasiņu būtni, ērce krīt, pieķeras un uzsāk barošanos. “Ērces nedzīvo koku galotnēs, bet gan krūmos, zālē. Augstāk par vienu metru ērces nespēj uzrāpties, un šis ir iemesls, kādēļ arī mājdzīvniekiem jebkura pastaiga nozīmē iespēju pārnest mājās nevēlamo ciemiņu – ērci. Tādēļ pēc pastaigām ieteicams pārbaudīt arī savu suni un kaķi. Pastāv iespēja, ka ērce būs iekritusi dzīvnieka kažokā, mājās mīlulis to nokratīs un ērce atkal meklēs citu siltu “saimnieku,” piebilst Apotheka farmaceite Alīna Fleišmane. Tāpat arī jābūt uzmanīgiem, nesot mājās no pļavas ziedus vai no birzs bērza zarus plaucēšanai. Pirms tos nest istabā un likt vāzē, ieteicams nedaudz nopurināt, lai līdz ar šo dabas skaistumu mājās neienestu arī kādu ērci.