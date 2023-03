Piektdienas horoskops: 24. marts

Tu neesi radis klusēt, bet šodien uzmanies no impulsīvas rīcības un neapdomīgiem izteicieniem. Sakāmvārds vēsta, ka izlietu ūdeni nesasmelsi, izteiktu vārdu atpakaļ nepaņemsi.

Sarežģīta diena. Risini to, kas ir tavos spēkos un kompetencē, bet par pārējo nesatraucies. Ko nevar ietekmēt, par to nevajag pārdzīvot. Dzīvē bieži vien daudz kas atrisinās pats no sevis.