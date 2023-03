Aptauja: 18% autovadītāju ziemas riepas pret vasaras riepām nomainījuši jau martā

Salīdzinot ar pētījuma rezultātiem pērn, šogad samazinājies to autovadītāju skaits, kuri atliek riepu maiņu uz maiju. Ja pērn gandrīz piektā daļa autovadītāju atzina, ka maina riepas tikai maijā, šogad tādi bija tikai 13%. Savukārt, to autovadītāju skaits, kuri pāriet uz vasaras riepām jau martā, ir būtiski pieaudzis - no 9% 2022.gadā līdz pat 18% šogad.