Latviešu valodā izdos prinča Harija sarakstīto dzīvesstāstu "Liekais"

Tad viņš satika Meganu, un pasauli apbūra šis pasakai līdzīgais romantiskais stāsts. Taču jau no paša sākuma Hariju un Meganu vajāja prese, pakļaujot viņus ļaunprātībai un meliem. Redzēdams, ka sieva cieš un tiek apdraudēta viņas drošība un garīgā veselība, Harijs neredzēja citu veidu, kā novērst vēstures traģēdijas atkārtošanos un bēgt no savas mātes valsts. Pamest karalisko ģimeni reti kurš bija uzdrošinājies, un pēdējā no tiem bija Harija māte princese Diāna.