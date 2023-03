Nāvīgi bīstamais "skaistums", no kā ietekmējas tūkstošiem tīņu un jauniešu

Viena no pasaulē populārākajām modes un skaistuma ietekmelēm Eindžija Kūnija acīm redzami cieš no ēšanas traucējumiem un, visticamāk, jau ir iedzīvojusies arī veselības traucējumos. Tomēr viņa to neatzīst un, pat ja arī nenoliedz, ka veselības problēmas ir, - tas skarot tikai viņu, nevis apkārtējo sabiedrību.