Spēkā stājas cietumsods par advokāta Bērziņa slepkavību

AT konstatēja, ka kasācijas sūdzībās atkārtoti ietverti argumenti, kurus Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas lēmums atstāt negrozītu Rīgas rajona tiesas spriedumu.

Viens apsūdzētais atzīts par vainīgu slepkavībā, kas saistīta ar laupīšanu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 17 gadiem. Tomēr ievērojot, ka persona jau iepriekš atzīta par vainīgu citos noziegumos, kā galīgais sods viņam piespriests 20 gadus cietumsods . No apsūdzētā piedzenama morālā kaitējuma kompensācija noslepkavotā mātes un sievas labā, pavisam 89 850 eiro.

No abiem apsūdzētajiem solidāri piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 8000 eiro noslepkavotā mātes labā.

Pēc neilga brīža mājās atbrauca sievietes dēls ar sievu. Sieviete pamanīja laupītājus un sāka saukt pēc palīdzības. Viens no laupītājiem ar nolaupītājām mantām aizmuka no notikuma vietas, savukārt otrs vīrieša virzienā raidīja trīs šāvienus. Cietušais vēlāk no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira.