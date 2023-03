No Krievijas masveidā bēg arī zinātnieki un ārsti

Pēc pagājušā gada 24.februāra, kad Krievija sāka pilna apjoma iebrukumu Ukrainā, no Krievijas masveidā aizbrauc cilvēki – vieni nosoda diktatora Vladimira Putina sākto karu un bēg no represijām, vēl citi bēg no mobilizācijas. No Krievijas masveidā aizbrauc ne tikai kultūras nozares pārstāvji, bet arī ārsti un zinātnieki.